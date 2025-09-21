◆ベルリン・マラソン（２１日）ドイツでベルリンマラソンが２１日行われ、日本からは昨夏のパリ五輪６位入賞の赤崎暁（九電工）や、日本記録保持者・鈴木健吾（富士通）らが出場している。先頭を走るＳ・サウェ（ケニア）は１時間１６秒の世界記録ペースで折り返した。日本選手トップは赤崎で１時間２分５９秒で中間地点を通過。このペースで推移すると、２時間６分を切れるかどうかのペースとなる。続いて１時間２分５９秒で