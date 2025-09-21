◆パ・リーグソフトバンク１―２オリックス（２１日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・周東佑京外野手が欠場した。試合前の練習を行っていたが、フリー打撃を中断。スタメンから外れ、そのまま出番がなかった。試合後に、１８日の日本ハム戦で死球が当たった背中を痛めていることを明かし「打った時に変な感じがした。ティー打撃は大丈夫だったんですけど、強めに振ったときにおかしかった。振れなかったので。きょうの