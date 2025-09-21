◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）巨人の西舘勇陽投手が中日戦で、７月２９日の中日戦（バンテリンドーム）以来となる１軍マウンドに上がった。３番手として２−５の７回から登板し、２回３２球を投げて、１安打無失点だった。「とりあえずゼロで抑えて、チームとしては逆転できなかったですけど、あれは自分の役割だと思うので、それがまずできてよかったです」と振り返った。１イニング目