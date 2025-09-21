ヤクルト・青柳晃洋投手が２２日の阪神戦（神宮）に先発する。神宮外苑軟式野球場で調整した右腕は、練習に訪れた古巣・阪神の選手にあいさつし、笑顔で旧交を温めた。昨オフ、ポスティングシステムを利用してＭＬＢに挑戦したもののメジャー昇格は果たせず、７月にヤクルトに加入。１５日の広島戦（マツダ）で復帰初登板を果たしたものの４失点で黒星。本拠地初登板で古巣と初めて対することになった。「去年まで一緒にやって