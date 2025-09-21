プロレスラー船木誠勝（５６）のデビュー４０周年記念大会「蘇ったサムライ闘宝伝承２０２５」が２１日、大阪・梅田スカイビルステラホールで開催された。船木は大会１０日前の１１日の初代タイガーマスク「ストロングスタイルプロレス」後楽園ホール大会で、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン（アップダウン）との試合中に右肩を脱臼し、腱板損傷（右肩棘上筋腱、棘下筋、肩甲下筋損傷など）で全治１か月と診断されたが、記念大会への