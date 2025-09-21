演歌歌手の天童よしみが２１日、都内で審査員長を務めた「昭和百年・カラオケ大会」に出席した。２００通を超える応募から予選を通過した約２０人が、この日の決戦大会に出場した。天童は、ファイナリストたちの歌声に聴き入り「みなさん優勝です。じわあっと来ました」と絶賛した。トップバッターで歌唱した群馬在住の６６歳・高坂ルリ子さんが優勝し、天童のコンサートで歌唱する特典を得た。高坂さんは「冥土（めいど）の