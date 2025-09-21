◇大相撲秋場所8日目（2025年9月21日両国国技館）横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は東前頭4枚目の平戸海（25＝境川部屋）を押し出し7勝1敗とした。立ち合いで平戸海は狙い通り左前みつをしっかりつかんだ。得意の右を差せなかった大の里は慌てず、左でおっつけ、右を抜いて少し抱えるような形で圧力を加え、そのまま押し出した。ABEMA大相撲中継で解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏は「強えぇ！」と驚きの声をあ