ケンタッキーフライドチキン（KFC）では、「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを、2025年9月24日から10月7日まで全国のKFC店舗で開催します（一部店舗を除く）。日本生まれの人気サイドメニューがお得に楽しめる人気サイドメニュー「カーネルクリスピー」が通常価格290円の半額の140円で楽しめる、"食欲の秋"にぴったりなキャンペーンを2週間限定で実施します。 「カーネルクリスピー」は、98年に日本料理の天ぷらから