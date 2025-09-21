広い範囲で秋晴れとなるでしょう。ただ、九州南部は雲が広がりやすく、にわか雨の所がありそうです。夜は西日本や東日本を中心に次第に雲が多くなり、九州を中心に雨の範囲が広がるでしょう。台風18号の影響を受ける沖縄は、先島諸島を中心に、うねりを伴った高波に警戒が必要です。強風や、急な強い雨、落雷にもご注意ください。気温です。朝の気温はけさより低く、関東から西で20℃前後となりそうです。北日本では15℃を下回る所