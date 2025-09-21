午前11時50分ごろ、岡山市東区の宝伝海岸で、水上バイクに乗っていた3人のうち、20代の女性2人が海に転落しました。女性1人が死亡しました。記者「こちらの海岸の沖合の方で、水上バイクから落水したということです」午前11時50分ごろ、岡山市東区の宝伝海岸で、水上バイクに乗っていた3人のうち、20代の女性2人が海に転落しました。玉野海上保安部によりますと、うち1人が心肺停止状態で病院に搬送されましたが死亡が確認されたと