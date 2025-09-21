大相撲秋場所８日目（２１日・両国国技館）――横綱豊昇龍は豪ノ山を退けて８連勝とし、ストレートで給金を直した。横綱大の里は平戸海を押しで圧倒し７勝。大関琴桜は土俵際の下手投げで小結高安に敗れ、３敗。高安２勝。関脇霧島は若元春に寄り切られ、４連敗で星が五分となった。関脇若隆景は熱海富士を低い姿勢で寄り切り５勝とした。小結安青錦は玉鷲の懐に入って寄り切り６勝。中日を終え、トップは豊昇龍。１