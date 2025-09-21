無人で遠隔操作や自動操縦ができる航空機「ドローン」。映像の撮影に利用したりするほか、農業など様々分野での活用が進んでいます。そのドローン。県内でも最先端の研究開発が行われています。どんな技術なのでしょうか、取材しました。 ◆国内最大級の防災イベント“ぼうさいこくたい” 9月6日、7日に新潟市の朱鷺メッセで開かれた「ぼうさいこくたい」。県内では初めての開催で、行政や民間、団体などの関係者