きのう午前、ホテルで大麻が入った紙巻きたばこを所持していたとして、北九州市の公立小学校講師・溝部裕二容疑者（33）が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されました。ホテルに訪れた派遣型風俗店の従業員が「大麻を所持している人がいる」と通報したことで事件が発覚しました。警察の取り調べに対し、溝部容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。