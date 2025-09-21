鹿角市の住宅で火事があり、この家に住む91歳の女性が死亡しました。火事があったのは鹿角市十和田毛馬内の佐藤玲子さん91歳の住宅です。警察と消防によりますと21日正午過ぎに佐藤さんと2人で暮らす60代の二男から「家に帰ってきたら火事になっている」などと消防に通報がありました。仏壇の周辺に燃えた跡があり、その近くで佐藤さんが全身に火傷をして倒れていたということです。佐藤さんはその場で死亡が確認されました。消防