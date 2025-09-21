嵯峨野観光鉄道は2025年10月7日(火)に一夜限りの特別イベント「光の幻想列車プレミアムナイト 〜太陽が知らない保津峡の景色〜」を実施します。イベントは事前予約制。毎年好評を博している「光の幻想列車」のライトアップ・イルミネーションを一足先に体験できるほか、秘境駅として知られるトロッコ保津峡駅で約30分間停車。車内では石塚俊さんによるチェロの生演奏を楽しむことができます。願い事を乗せて完成させる参加型イルミ