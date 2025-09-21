子どもたちが英語で岡山の魅力を伝えるコンテストが岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】子どもたちが英語で岡山の魅力を伝えるコンテスト特産品や方言など「地元の魅力」を英語で発表 【横溝芽依さん（小学4年生）】「Okayama has little rain and many sunnydays which makes delicious peachs and grapes in summer.」 コンテストは英語を話す環境に子どもの頃から慣れてもらおうと、外国人女性を支援する団体