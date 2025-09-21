「台風19号」進路定まらず 猛烈な台風１９号は、きょう（２１日）午後３時現在、南鳥島近海を１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいます。 【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？ 中心の気圧は９２０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５５メートル、最大瞬間風速は７５メートルとなっています。 今後の進路予想は【画像①】の通りです。 「台風19号」今後の進路