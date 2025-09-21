¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 9·î22Æü21»þ¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ë¡¢TWICE¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー9¿ÍÁ´°÷¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤Ø½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëTWICE¡£¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ ¢£À¤³¦Åª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡ª TWICE¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ÎËÙÆâ·ò¤Ï¡Öº£¤â¤¦µã¤­¤½¤¦¤À¤è¡×¤È´¶·ã¡£¥é¥¤¥Ö¤Ë2²óÂ­¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤½