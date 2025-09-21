この記事をまとめると ■フェラーリが高く評価されるのは技術的な革新性と魅力的な美しさにある ■レースの先進技術をロードカーへ導入して高級スポーツカーの特別な存在となった ■車両を手に入れる難しさも心を熱く刺激して価値を高める要因となっている なぜ自動車ブランドとして世界的に高い評価を得ているのか 世界にはスーパーカー、あるいは最近ではさらに高性能なハイパーカーと呼ばれる高級スポーツカーを生産するメー