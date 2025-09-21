北海道内初となる「線状降水帯」が21日未明に発生し、床上まで冠水した住宅では後片付けに追われました。24時間降水量が観測史上1位を記録した十勝の浦幌町です。橋が壊れたほか、住宅では床上まで浸水し、泥だらけになった家の中の後片付けに追われていました。21日午前3時すぎ、道内で初めて釧路地方や十勝地方で「線状降水帯」が発生し、浦幌町のほか、道東の白糠町で24時間降水量が観測史上1位を記録しました。また新ひだか町