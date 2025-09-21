◇パ・リーグ日本ハム７―２ロッテ（2025年9月21日エスコンＦ）日本ハム・新庄剛志監督（53）が、22日のロッテ戦に中4日で伊藤大海を投入。「勝つため。勝つためにやるだけです」と起用理由をシンプルに説明した。伊藤の中4日はプロ初。9月17日の楽天戦（楽天モバイル）では、7回99球を投げ、6安打1失点だった。首位ソフトバンクが2連敗し、再び2・5ゲーム差に接近した。エースの中4日登板で2・5ゲーム差をさらに詰