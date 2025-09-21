パソコンの画面を見つめるだけで操作ができる装置を活用し、キノコに水やりをする車いすの女性＝5月、大阪府門真市重度の障害があっても社会と関われるよう重症心身障害者を支援する生活介護事業所「スマイルキャンパス」（大阪府門真市）。立ち上げたのは娘が難病を患う谷岡哲次さん（48）だ。娘のために、と開いた事業所は今、利用者と地域をつなぐ架け橋になっている。（共同通信＝西村ほのか）谷岡さんの長女紗帆さんは3歳に