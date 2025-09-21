脚本家の三谷幸喜（64）、俳優の菅田将暉（32）らが21日、都内でフジテレビ系連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（10月1日開始、毎週水曜午後10時）第1話完成披露試写会に登壇した。本作は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇。三谷が脚本を担当し、同局系連ドラを手がけるのは25年ぶり。司会を務めた西山喜久恵アナから「おかえりなさい！」と声をかけられると、三谷も「ただいま！」と応じた。三谷