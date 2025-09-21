ソフトバンクは２１日のオリックス戦（みずほペイペイ）に１―２で惜敗し、連敗を喫した。マジックは「７」で足踏みとなった。重苦しい空気が漂った。ホークス攻撃陣は再三のチャンスを作ったが、それを活かせなかった。初回は相手先発・佐藤から二死満塁としたが、牧原大が空振り三振に倒れた。３回にも左腕から二死満塁の好機を作ったが、再び牧原大が二ゴロに倒れ得点とはならず。序盤からホームベースが遠い展開が続いた。