テレビやYouTubeを見せるのは、手間を惜しむ子育てだと思っていた私。しかし息子が見せた意外な行動でその考えが変わります。筆者自身の子育て体験談をご紹介します！ 思わぬ成長 テレビから学びを得ていた息子。大切なのは、どんな番組をどんなタイミングで見せるかや、その後にどんな関わり方をするかということでした。 【体験者：40代・主婦、回答時期：2025年7月】 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話