◆大相撲秋場所８日目（２１日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、小結・高安（田子ノ浦）に下手投げで敗れ、３敗目となった。過去５勝６敗の相手に、右四つとなり、上手が取れずに出ていったが、残されると逆転の投げを食った。今場所好調だった琴桜が前日に続き、連敗となった。前日は、西前頭２枚目・王鵬（大嶽）の突き押しに耐えきれず、引いたところで呼び込んでしまった。今年初場所で５勝１０敗と負け越し、その