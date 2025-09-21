タレント・岸明日香の“ほろ酔い”ショットが話題になっている。２１日までにインスタグラムで「ほろ酔いやんけ！！」と書き始めると、オレンジの胸元が開いたタンクトップ姿でお酒を飲む姿などを披露。「撮影です」と付け足した。この投稿にファンからは「お酒呑んでるところもセクシーです」「可愛いやんけ！！」「いい飲みっぷりですよ」「綺麗やなぁ〜」「相席さしてくれ」「かおちっちゃ」などの声が寄せられている。