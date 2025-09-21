◆大相撲秋場所８日目（２１日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭３枚目・豪ノ山（武隈）に勝ち、無傷の８連勝。過去７勝２敗の相手に勝利し、勝ち越し、単独首位を守った。快調に連勝してきたが、前日はひやりとした。東前頭４枚目・平戸海（境川）に土俵際に追い込まれ、逆転のすくい投げで勝利。「ちょっと、危なかったです」と率直に振り返った。しかし、この一番以外は鋭い立ち合いから安定した相撲で、横綱昇