◇大相撲秋場所8日目（2025年9月21日東京・両国国技館）大相撲秋場所は21日、東京・両国国技館で8日目の取組が行われ、結びの一番では7連勝で単独首位の横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）が西前頭3枚目・豪ノ山（27＝武隈部屋）を押し出し、自身初となる中日での勝ち越しを決めた。1差で首位を追う横綱・大の里は、東前頭4枚目・平戸海に上手を取られながらも、力強く突き放して押し出し、勝ち越しに王手をかけた。大関・琴