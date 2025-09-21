令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）最終話「目指せ！おいしい未来！」が31日に放送された。そんな『仮面ライダーガヴ』の全国5都市（石川・大阪・福岡・愛知・東京）をめぐる『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』が21日に石川・本多の森北電ホールにて初日を迎えた。【写真】石川公演のご当地フォーム「仮面ライダーガヴ 金チョコフォーム」ヒーローショーの第1部仮面