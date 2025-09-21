きのう夕方、福島県喜多方市の墓地で除草作業をしていた70代の女性がクマに襲われ、大けがをしました。警察によりますと、きのう午後4時半ごろ、福島県喜多方市で墓地の除草作業をしていた70代の女性がクマに襲われました。女性は左腕を骨折するなどの疑いで病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。現場周辺では、今月5日に河川敷にいた男性2人がクマに襲われけがをしたほか、今月14日には民家の敷地内で飼い犬が