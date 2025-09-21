大型トラックなど5台が絡む事故で、5人がけがをしました。きょう午前10時すぎ、名古屋市港区の伊勢湾岸道下り線・名港中央大橋の上で、大型トラックが渋滞で止まっていた乗用車に追突し、ほかの乗用車2台も玉突きになるなど、あわせて5台が絡む事故になりました。この事故で11人が病院に運ばれ、6人がけがをしました。警察によりますと、38歳の女性が肋骨を折ったほか、小学生の男の子3人を含む5人がけがをしたとみられるというこ