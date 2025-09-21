【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（9月20日・日本時間21日／ロサンゼルス）【映像】「It's SHO TIME！！」の一部始終ドジャースの大谷翔平投手が放った第53号ホームランに、MLB公式Xもすぐさま「It's SHO TIME！！」と反応した。ドジャースが5ー4と1点リードで迎えた6回裏、大谷が先頭打者として打席に入った。追加点の欲しいこの場面で、大谷はカウント2ー2からの5球目、高めのストレートを逆方向へ豪快に弾き返した。や