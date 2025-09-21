演歌歌手天童よしみ（70）が21日、都内で、「天童よしみ“昭和百年”カラオケ大会」を開催した。天童よしみ名義の同大会は2年連続開催で、課題曲は「昭和かたぎ」「昭和ごころ」の2曲となった。200人超の応募者の中から、審査を通過した19人が決戦大会へ進出。優勝、準優勝者には、天童のコンサートでの歌唱権が贈られる。「それぞれの人生があって、皆さんがそれぞれの物語で歌唱する姿に胸を打たれました」と話すと、「もう全員