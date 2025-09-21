ごみのないきれいな海を目指し、潟上市で清掃活動が行われました。秋田の沿岸は全国的に人気の釣りスポットが数多くあります。こうした自然を守ろうと、釣り情報を提供する「釣り東北社」と「あきた海ごみゼロプロジェクト実行委員会」が主催して潟上市で清掃活動が行われました。ごみのない豊かな海を目指す日本財団の「海と日本プロジェクトチェンジ フォー ザ ブルー」の一環です。釣り人や親子連れなどおよそ40人