マイケル・オーウェン氏はリヴァプールでプレイするオランダ代表MFライアン・グラフェンベルフ（23）を大絶賛した。英『METRO』が報じている。2023年夏にバイエルンから3430万ポンドとも言われる移籍金でリヴァプールにやってきた同選手。バイエルンであまり活躍できなかったことで、獲得に疑問の声もあった。加入1年目こそ途中出場が多かったが、アルネ・スロット体制に変わった昨シーズンに覚醒。今ではリヴァプールに欠かせない