オランダ・エールディヴィジとベルギー1部のジュピラー・プロ・リーグの実力はどちらが上なのか。これまでの力関係ならば、オランダの方が上と考えるサッカーファンが多かったはずだ。その大きな要因としては、やはりPSVとアヤックスの存在が大きかった。両クラブとも毎年のように優れた選手を輩出し、アヤックスは2018-19シーズンのチャンピオンズリーグでベスト4に進出するなど欧州の舞台で結果を残してきた。しかし、ここ最近の