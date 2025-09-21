ハイアット リージェンシー 那覇 沖縄／閑静ながら利便性抜群！ 非日常へ誘う天空のリゾート最上階角部屋の「リージェンシーエグゼクティブスイートキング」（64?）。1泊朝食付3万2000円〜高層階にある客室が評判の18階建てラグジュアリーホテル。琉球文化とラグジュアリーが融合した空間が迎えてくれます。洗練されたおもてなしやジェットバス、フィットネスジムなど、充実したサービスも魅力。緑豊かなガーデンと屋外プールなど