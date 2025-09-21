◆大相撲秋場所８日目（２１日・両国国技館）大関昇進を目指す関脇・若隆景（荒汐）は、東前頭３枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）を寄り切り、５勝目とした。前日は新小結・安青錦（安治川）に敗れ３敗目となり、昇進に黄信号がともったが、この日は鋭い立ち合いから右下手を素早く取ると、左のおっつけで相手にまわしを取らせず、巻き替えて、もろ差しから押し込んだ。前日の安青錦の頭を下げての押しに根負けするように引いてしま