世界陸上の陸上男子４００メートルリレー日本代表の桐生祥秀（日本生命）が２１日までに自身のＳＮＳを更新。リレーメンバーとの４ショットを公開した。男子４００メートルリレー予選で日本（小池―柳田―桐生―鵜沢）は３８秒０７の２組３着で２１日の決勝進出を決めた。桐生はインスタグラムに「大歓声痺れた！！！」と心境をコメント。陸上男子４００メートルリレー日本代表の小池祐貴（住友電工）、柳田大輝（東洋大）、鵜