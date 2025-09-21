中山競馬場で９月２１日に行われたオールカマーの表彰式で、俳優の竹内涼真がプレゼンターを務めた。竹内は「優勝されたレガレイラ号と戸崎圭太騎手、そして関係者のみなさまおめでとうございます。レガレイラ号の今後の活躍がますます楽しみです。今回初めて中山競馬場にお邪魔させていただきました。本日はＹｏｕＴｕｂｅコンテンツの撮影も行っていたのですが、競馬場の裏側も見学させていただき、改めて日々行われるレースは