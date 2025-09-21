オリックス・西川龍馬外野手が２１日、出場選手登録を抹消された。２０日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）で右すね付近に自打球を当て、途中交代。福岡市内の病院で右脛骨（けいこつ）骨折と診断された。岸田監督は「チームにとっては痛いですけど、いるメンバーで戦うしかないですから」と前を向いた。西川はここまでリーグトップの打率３割１分を記録。１１試合を残し、シーズンの規定打席の４４３まで３１打席と迫