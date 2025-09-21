◆大相撲秋場所８日目（２１日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭４枚目・平戸海（境川）に勝ち、７勝目を挙げた。過去４勝２敗の相手を下し、１敗を守った。前日は館内をどよめかせた。西前頭３枚目・豪ノ山（武隈）の突進をものともせず、わずか３秒足らずで、土俵下に吹き飛ばした。「いい相撲。左手がちゃんと前に出ていた。左が一番大事」と勝因を振り返った。４日目の敗戦以外は、その猛烈な圧力をいかん