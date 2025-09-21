◆イースタン・リーグ巨人２―３日本ハム（２１日・Ｇタウン）巨人の石川達也投手が、２軍降格後初登板で１回無失点と好投した。３点ビハインドの５回から３番手で登板。先頭の梅林を三ゴロ、清水優を一邪飛、有薗を投ゴロでテンポ良く１２球で投げきった。この日の最速は１４５キロ。「スピードも上（１軍）で投げている時よりもコンスタントに出ていた。３人で終われてテンポも良かった。力を入れるときに、体を振って無駄