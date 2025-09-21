◆パ・リーグソフトバンク１―２オリックス（２１日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクは連敗で優勝へのマジックナンバーは７のままとなった。オリックス戦の連敗は今季初。日本ハムが勝利したため、２・５ゲーム差に縮まった。打線が再三の好機で無得点。初回無死三塁、３回２死満塁、４回１死一、三塁を逃した。８回には無死満塁を迎えたが、ここで投入された山崎の前に無得点。栗原が空振り三振、牧原大が一邪飛に倒れ