海の環境改善や子育て支援に取り組むB＆G財団が熊本県宇土市が開設する「子ども第三の居場所」に助成金を贈ることが決まりました。宇土市は現在整備を進めている多目的市民交流スペースに、子どもが家庭や学校以外で過ごせる「第三の居場所」を来年9月に開設する予定です。B＆G財団からは、開設資金と3年間の運営資金として9320万円が支援されます。 宇土市の「第三の居場所」は県内で11か所目になります。