21日未明、神奈川県藤沢市の路上で、20代の男性2人が何者かに棒のようなもので殴られ、現金を奪われる事件がありました。犯人は現在も逃走中です。警察によりますと21日午前2時前、神奈川県藤沢市の路上で21歳と22歳の男性2人が何者かに棒のようなもので殴られ、現金4000円ほどを奪われる事件がありました。2人が歩いていたところ突然、後ろからオートバイで追突され、倒れた隙に顔などを殴られたあと、財布から現金を奪われたとい