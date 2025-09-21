旧熊本市民病院の跡地に、新たな商業施設が建設されることがわかりました。熊本市東区湖東の旧熊本市民病院の跡地は、今年1月、ヘルスケア事業を展開する同仁グループが落札しました。関係者によりますと、2階建ての商業施設が建設され、ホームセンターのナフコや、生鮮食品スーパーが入るということです。隣には飲食店が入る平屋の建物も建設されます。 現在残っている旧病院管理棟は改装され、