フリーダムズは２１日までに、１１月６日埼玉・ところざわサクラタウンジャパンパビリオンホールＡ大会に、新日本プロレスの棚橋弘至（４８）が参戦することを発表した。同団体初参戦となる棚橋は葛西純とのタッグを初結成。杉浦透＆平田智也と対戦する。棚橋は来年１月４日の新日本プロレス東京ドーム大会での現役引退を控えている。ラストイヤーも最終盤に差し掛かるなか、文字通り全方位外交で他団体のリングにも参戦し業