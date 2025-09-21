グッドウッドの初レースで勝利したSS100英国の自動車業界だけでなく、世界規模で大きな節目の1つになった1949年。その9月には、グレートブリテン島南部のグッドウッド・サーキットで初めてレースが競われ、10月には戦後初めてロンドン・モーターショーが開かれたのだ。【画像】グッドウッド初レースで快勝ジャガーSS100「パイクロフト」同年代の英国車たち全137枚戦前の英国は、モータースポーツやモーターショーで、世界を